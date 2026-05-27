Colisão entre van e caminhão deixa 13 mortos na China (mídia estatal)

Uma van que viajava com lotação acima do permitido colidiu, nesta quinta-feira (28), com um caminhão no centro da China, causando a morte de 13 pessoas e deixando três feridos, de acordo com os meios de comunicação estatais.

O veículo, com capacidade para nove passageiros, mas que transportava 16, bateu na parte traseira de uma carreta enquanto circulava por uma rodovia na província de Henan às 02h40 locais (15h40 de quarta-feira no horário de Brasília), informou a emissora estatal CCTV.

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