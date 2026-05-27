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Exército israelense emite ordem de evacuação para a cidade libanesa de Tiro

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Repórter
27/05/2026 22:45

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O exército israelense emitiu nas primeiras horas desta quinta-feira (28) um aviso de evacuação para a cidade de Tiro, no sul do Líbano, ao indicar que realizaria, em pleno cessar-fogo, operações contra o grupo pró-iraniano Hezbollah nessa área. 

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"As Forças de Defesa de Israel se veem obrigadas a tomar medidas enérgicas" contra o movimento libanês, afirma a ordem do exército israelense, dirigida a determinados edifícios. 

"Alerta urgente para os residentes libaneses, em particular os habitantes de Tiro (...): para sua segurança, devem evacuar imediatamente e dirigir-se para o norte do rio Zahrani", acrescentou.

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bur-ceg/mjw/arm/mel/ic

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