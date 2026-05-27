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EUA realiza novos ataques no sul do Irã

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AFP
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Repórter
27/05/2026 22:35

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O Exército dos Estados Unidos derrubou quatro drones lançados do Irã e atacou um centro de controle na cidade de Bandar Abbas, no sul do país, disse nesta quarta-feira (27) um funcionário americano, que descreveu as ações como “puramente defensivas”.

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“Hoje, as forças do Comando Central dos Estados Unidos derrubaram quatro drones iranianos de ataque unidirecional que representavam uma ameaça no Estreito de Ormuz”, afirmou o funcionário à AFP, sob condição de anonimato.

“As forças americanas também atacaram uma estação iraniana de controle em terra em Bandar Abbas que estava prestes a lançar um quinto drone”, acrescentou.

Os novos ataques ocorrem poucos dias depois de os Estados Unidos atacarem várias bases de mísseis iranianas e embarcações de instalação de minas na mesma região, em operações que o exército descreveu como ataques de “autodefesa”.

Esses ataques foram considerados um teste ao cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã, mas não precipitaram a retomada de hostilidades em grande escala.

O funcionário americano descreveu nesta quarta-feira as ações mais recentes como “ponderadas, puramente defensivas e destinadas a manter o cessar-fogo”.

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bur-ube/llb/lb/mel/ic

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