Meta lança assinaturas pagas para Instagram, Facebook e WhatsApp

A Meta lançou, nesta quarta-feira (27), planos de assinatura paga em seus principais aplicativos, o que representa uma mudança significativa da gigante de tecnologia ao diversificar suas receitas para além da publicidade.

Naomi Gleit, diretora de produtos da Meta, anunciou o lançamento global do Facebook Plus, Instagram Plus e WhatsApp Plus em um vídeo publicado em sua conta no Instagram. Também adiantou que há mais planos em andamento para empresas e criadores, além de produtos de inteligência artificial.

A decisão chega num momento em que a Meta enfrenta o escrutínio dos investidores por seus enormes gastos com IA. A empresa projetou um gasto de capital, principalmente para centros de dados, entre 125 e 145 bilhões de dólares (632 e 733 bilhões de reais) neste ano.

Suas ações subiram quase 3% após a notícia desta quarta.

Segundo relatos da imprensa, o Instagram Plus e o Facebook Plus custarão 3,99 dólares por mês, enquanto o WhatsApp Plus custará 2,99 dólares mensais.

O Instagram Plus e o Facebook Plus terão recursos adicionais, como análises mais detalhadas, estatísticas de visualizações de stories, maior alcance de público e opções de personalização de perfil.

Já o WhatsApp Plus será focado em personalização e oferecerá figurinhas premium, toques personalizados e temas para o aplicativo.

Gleit afirmou que a empresa pretende, eventualmente, consolidar suas diferentes ofertas sob uma única marca chamada Meta One.

Em 2023, a Meta lançou na Europa versões pagas e sem anúncios do Facebook e do Instagram para cumprir a legislação da União Europeia sobre proteção de dados.

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