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Wall Street fecha em alta mas modera otimismo

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AFP
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Repórter
27/05/2026 18:17

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A Bolsa de Nova York fechou em leve alta nesta quarta-feira (27), demonstrando um otimismo mais moderado do que na véspera sobre a possibilidade de assinatura de um acordo de paz no Oriente Médio.

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Os três principais índices do mercado americano atingiram novos máximos históricos. O Dow Jones subiu 0,36%, para 50.644,28 pontos; o índice Nasdaq avançou 0,07%, para 26.674,73 pontos; e o S&P 500 ganhou 0,02%, para 7.520,36 pontos.

Nas últimas semanas, "o mercado percorreu um longo caminho; na ausência de dados ou acontecimentos importantes, estamos vendo uma leve pausa", disse à AFP Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que não estava "satisfeito" com as propostas iranianas, enquanto Teerã considerou improvável a retomada das hostilidades.

A televisão iraniana informou nesta quarta-feira sobre um esboço do protocolo de acordo que está sendo negociado, posteriormente desmentido pela Casa Branca, que o classificou como "uma invenção total".

Ainda assim, os preços do petróleo caíram mais de 5% nesta quarta-feira, e o barril americano WTI voltou a um nível que não era visto desde abril.

Kourkafas vê nisso um sinal "encorajador", que permite, em especial, reduzir os temores inflacionários.

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tmc/ni/mvl/cr/mel/am

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