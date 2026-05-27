Barcelona fecha contratação do atacante inglês Anthony Gordon, do Newcastle

AFP
AFP
27/05/2026 18:05

O Barcelona chegou a um acordo com o Newcastle para contratar o atacante inglês Anthony Gordon, informaram fontes do clube catalão à AFP, confirmando informações que circulavam na imprensa.

O jogador, que assinará um contrato de cinco anos, será o primeiro reforço do Barça para a próxima temporada.

Gordon chegará para compor o ataque 'blaugrana' após a saída do artilheiro polonês Robert Lewandowski de 37 anos. 

Segundo as mesmas fontes, o valor da transferência será de cerca de 70 milhões de euros (R$ 411 milhões na cotação atual), mais 10 milhões de erus (R$ 58 milhões) em variáveis.

O anúncio oficial da contratação deve acontecer até o fim de semana.

Segundo a imprensa catalã, a chegada do jogador de 25 anos, um ponta-esquerda que também pode atuar como centroavante, não fecha portas para novos reforços para o setor ofensivo do Barça.

Nascido em Liverpool e revelado pelo Everton, Gordon é considerado uma das maiores promessas do futebol inglês.

O jogador, que foi convocado para defender a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, enfrentou o Barcelona duas vezes na última Liga dos Campeões, competição na qual marcou dez gols em 12 jogos.

