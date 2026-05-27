Técnico Maurizio Sarri deixa comando da Lazio

AFP
AFP
27/05/2026 17:55

A passagem de Maurizio Sarri como técnico da Lazio chegou ao fim após as partes entrarem em acordo para uma rescisão contrato, informou o clube nesta quarta-feira (27).

A decisão abre caminho para a chegada de Sarri à Atalanta como substituto de Raffaele Palladino, como aponta a imprensa italiana.

"A Lazio anuncia que foi alcançado um acordo mútuo para rescindir o contrato do treinador Maurizio Sarri e de sua comissão técnica", informou o clube romano em comunicado.

Sarri, de 67 anos, encerra sua segunda passagem pela equipe celeste (a primeira entre 2021 e 2024) após uma campanha decepcionante, com o nono lugar no Campeonato Italiano e a derrota para a Inter de Milão (2 a 0) na final da Copa da Itália.

A temporada na Lazio, no entanto, foi marcada pelo conflito entre os torcedores e o proprietário do clube, Claudio Lotito, que inclusive levou a um boicote de parte da torcida nas arquibancadas.

Segundo a imprensa, Gennaro Gattuso, que não conseguiu levar a Itália à Copa do Mundo de 2026, é o favorito para assumir o cargo.

