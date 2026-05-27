João Fonseca vence de virada e vai enfrentar Djokovic na 3ª rodada de Roland Garros

Em uma reação espetacular, o tenista brasileiro João Fonseca, número 30 do mundo, se recuperou de uma desvantagem de dois sets para derrotar o croata Dino Prizmic (N.72) nesta quarta-feira (27) e avançar à terceira rodada de Roland Garros.

João fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 e 6-2, em três horas e 27 minutos.

O brasileiro de 19 anos terá como próximo adversário o lendário sérvio Novak Djokovic, atual número 4 do mundo e que busca um histórico 25º título de Grand Slam.

O jogo entre João e Prizmic, que no início do mês eliminou Djokovic do Masters 1000 de Roma, reuniu dois dos jogadores mais promissores do circuito. O brasileiro mostrou uma enorme força mental para reverter uma partida que parecia perdida.

Com autoridade e firmeza, João se impôs contra um adversário que desmoronou fisicamente ao longo da partida: Prizmic, de 20 anos, venceu os dois primeiros sets e depois conseguiu vencer apenas cinco games nas três parciais seguintes.

Por sua vez, Djokovic entrou em quadra horas antes e confirmou o favoritismo ao eliminar o francês Valentin Royer (N.74) por 3 sets a 1, parciais de 6-3, 6-2, 6-7 (7/9) e 6-3.

Depois do jogo, o veterano sérvio de 39 anos admitiu as dificuldades que enfrentou para garantir a vitória.

"Foi mais uma partida muito difícil devido às condições [de calor intenso]. Espero não ter que jogar contra mais nenhum francês no restante do torneio", explicou 'Djoko', que na primeira rodada bateu outro jogador da casa, Giovanni Mpetshi Perricard (N.83), também por 3 sets a 1.

O duelo entre João Fonseca e Novak Djokovic, valendo vaga nas oitavas de final, será disputado na próxima sexta-feira.

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