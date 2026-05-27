Rainha Sônia da Noruega é internada por problemas cardíacos
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A rainha Sônia da Noruega, de 88 anos, foi hospitalizada nesta quarta-feira (27) devido a problemas cardíacos, anunciou o Palácio Real do país escandinavo.
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Os médicos recomendaram a Sônia uma semana afastada de suas atividades como rainha devido a uma fibrilação atrial e insuficiência cardíaca.
Nesta quarta-feira, ela foi internada pelos mesmos motivos cardíacos no Hospital Nacional de Oslo, onde permanecerá "alguns dias" em observação, segundo informou o Palácio em comunicado.
A rainha recebeu um marca-passo em janeiro, após sofrer uma fibrilação durante uma excursão de esqui.
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