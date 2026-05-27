Seleção inicia concentração para Copa do Mundo de 2026

Com Neymar sob cuidados, a Seleção Brasileira iniciou sua concentração para a Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (27), na Granja Comary.

Os jogadores chegaram em helicópteros a Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, para começarem a trabalhar sob as ordens do técnico Carlo Ancelotti, faltando 15 dias para o início do Mundial.

Quase todos os 26 convocados já estão concentrados. As exceções são Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães, do Arsenal, que estão se preparando com seus clubes para a final da Liga dos Campeões, no próximo sábado, em Budapeste.

Neymar chega em meio a dúvidas sobre suas condições físicas, após sofrer uma pancada na panturrilha direita que o deixou de fora dos últimos jogos do Santos, pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Sul-Americana.

Maior artilheiro da história da Seleção com 79 gols, o astro de 34 anos foi a inclusão surpresa na convocação de Ancelotti para a Copa do Mundo, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Ele não veste a 'Amarelinha' desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho.

Todos os atletas passarão por avaliação médica neste primeiro dia de concentração.

No domingo, o Brasil fará um amistoso contra o Panamá no Maracanã para se despedir da torcida antes de viajar para Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde a delegação ficará hospedada.

No dia 6 de junho, a Seleção terá mais um amistoso, contra o Egito, em Cleveland, seu último teste antes da Copa do Mundo.

A estreia brasileira será no dia 13 de junho, contra o Marrocos, antes de enfrentar o Haiti no dia 19 e encerrar sua participação no Grupo C contra a Escócia no dia 24.

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