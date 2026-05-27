Número 2 do mundo Rybakina cai na segunda rodada em Roland Garros

A cazaque Elena Rybakina, número dois do mundo e vencedora do Aberto da Austrália no início deste ano, foi eliminada na segunda rodada de Roland Garros pela ucraniana Yuliia Starodubtseva nesta quarta-feira (27), em Paris.

Rybakina perdeu para a 55ª do mundo por 3-6, 6-1 e 7-6 (10/4) e se tornou a primeira grande favorita da chave feminina a se despedir do principal torneio anual disputado no saibro.

Ela não era eliminada tão cedo em um torneio do Grand Slam desde sua derrota na segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos em 2024.

Em Roland Garros, havia chegado às oitavas de final há um ano e às quartas de final em 2021 e 2024.

Aos 26 anos, Starodubtseva nunca havia derrotado nenhuma integrante do Top 10 da WTA. Por enquanto, ela já iguala sua melhor campanha no saibro de Paris, onde alcançou a terceira rodada no ano passado.

Sua próxima adversária será a americana Hailey Baptiste (26ª) ou a chinesa Wang Xiyu (148ª).

"Elena é uma das melhores jogadoras do mundo. Estou muito orgulhosa do que consegui", comemorou Starodubtseva em sua entrevista após a partida.

No saibro verde, a ucraniana foi vice-campeã neste ano do torneio WTA 500 de Charleston, nos Estados Unidos.

Sua vitória desta quarta-feira aconteceu na quadra Suzanne Lenglen, a segunda mais importante de Roland Garros, em uma tarde muito quente em Paris (33ºC).

Rybakina sofreu uma queda de rendimento no início do segundo set, no qual rapidamente viu a adversária abrir 5-0 no placar da parcial. Ela conseguiu vencer um game antes de a rival fechar o set em 6-1, em apenas 32 minutos.

O terceiro e decisivo set foi muito mais equilibrado e acabou decidido no super tie-break a favor de Starodubtseva, que deu uma nova alegria à Ucrânia nesta quarta-feira, após as vitórias anteriores de suas compatriotas Marta Kostyuk e Elina Svitolina.

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