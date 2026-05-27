Trump afirma que ainda não está satisfeito com acordo com o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (27) que ainda não está satisfeito com as ofertas do Irã para um acordo, após a televisão estatal iraniana divulgar detalhes do que alegou ser uma minuta de acordo.

Em uma reunião de gabinete na Casa Branca, Trump acrescentou que não tinha pressa para chegar a um acordo, apesar de ter dito no fim de semana que estava próximo de alcançá-lo.

"O Irã está determinado, eles realmente querem um acordo. Até agora, não conseguiram. Ainda não estamos satisfeitos, mas ficaremos", disse Trump.

"Ou isso, ou teremos que terminar o trabalho", disse ele, referindo-se às ameaças de retomar as operações militares que os EUA e Israel iniciaram em 28 de fevereiro e suspenderam em abril.

A televisão estatal iraniana havia afirmado anteriormente que uma minuta de memorando de entendimento com Washington incluía o compromisso de suspender o bloqueio naval ao Irã, restaurar o tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz e retirar as forças americanas do Golfo.

A Casa Branca classificou a reportagem como uma "total invenção".

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