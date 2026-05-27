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Presidente colombiano denuncia 'suicídio' de migrante em centro de detenção do ICE nos EUA

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AFP
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Repórter
27/05/2026 14:10

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O presidente colombiano, Gustavo Petro, denunciou o "suicídio" de um compatriota no ano passado em um dos centros de detenção de imigrantes do ICE nos Estados Unidos. 

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Petro é um dos críticos mais ferrenhos da política de imigração de seu homólogo americano, Donald Trump, que tem se concentrado em intensa perseguição e batidas contra imigrantes para expulsá-los do país. 

Mais de cinquenta pessoas morreram sob custódia do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) desde que Trump assumiu o cargo em janeiro de 2025. 

De acordo com os registros do ICE, Brayan Rayo Garzón morreu em 8 de abril de 2025 em um centro de detenção no Missouri. Ele entrou no centro no final de março, quando foi diagnosticado com ansiedade e testou positivo para covid-19. 

"Ele queria ligar para a mãe, mas não foi permitido. Ele decidiu se suicidar", disse Petro na rede X, referindo-se ao centro de detenção como um "campo de concentração". 

"O Ministério das Relações Exteriores da Colômbia deve emitir uma nota de protesto", acrescentou.

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als/lv/mar/aa

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