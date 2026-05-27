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Exército israelense declara todas as áreas ao sul do rio Zahrani, no Líbano, como 'zona de combate'

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AFP
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Repórter
27/05/2026 14:10

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O exército israelense alertou, nesta quarta-feira (27), que considerará toda a área do território libanês ao sul do rio Zahrani, que se estende por cerca de 40 km a partir da fronteira entre Israel e Líbano, como uma "zona de combate". 

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Em uma mensagem nas redes sociais, o coronel Avichay Adraee, porta-voz do exército israelense em árabe, pediu a todos os moradores da área que evacuassem para a margem norte do rio Zahrani, apesar do cessar-fogo em vigor entre as forças israelenses e o movimento islamista Hezbollah desde 17 de abril.

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glp-mj/mib/cab/jvb/an/aa

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