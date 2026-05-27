Nova York e Nova Jersey abrem investigação sobre venda de ingressos para a Copa
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As procuradoras-gerais de Nova York e de Nova Jersey anunciaram, nesta quarta-feira (27), a abertura de uma investigação "sobre as práticas de venda de ingressos da Fifa" para a Copa do Mundo de 2026, que começa em 11 de junho.
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Os preços exorbitantes dos ingressos têm sido motivo de tensão em torno da primeira Copa do Mundo ampliada para 48 seleções, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.
A Justiça dos dois estados solicita à Fifa informações sobre a venda de ingressos, em particular para as oito partidas programadas no MetLife Stadium, em Nova Jersey, perto de Nova York, incluindo a final de 19 de julho.
As procuradoras-gerais Letitia James e Jennifer Davenport afirmaram que alguns torcedores receberam assentos de uma categoria inferior à que haviam escolhido inicialmente e que, portanto, estão situados no estádio em condições piores do que o esperado.
"Reportagens recentes indicam que os torcedores podem ter sido induzidos ao erro sobre a localização dos assentos que compravam", afirmaram James e Davenport em um comunicado.
Elas afirmaram também "que as declarações públicas da Fifa, assim como a venda dos ingressos, podem ter contribuído para o aumento desmedido dos preços".
Em meados de maio, o procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, já havia pedido esclarecimentos à Fifa sobre "possíveis práticas comerciais enganosas", com base em uma investigação do veículo The Athletic.
Ele também convidou os consumidores californianos que acreditassem ter sido enganados a apresentar uma denúncia.
Grupos de torcedores também elevaram o tom contra os preços altos.
A organização Football Supporters Europe (FSE) acusou recentemente a entidade máxima do futebol de "extorsão" e de "traição monumental".
A federação respondeu em abril ao The Athletic que os mapas dos estádios apresentados no momento da compra, e modificados posteriormente, eram "orientativos".
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