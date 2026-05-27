YouTube automatiza detecção de conteúdos criados por inteligência artificial

O YouTube passará a detectar e rotular automaticamente os conteúdos criados por inteligência artificial (IA), anunciou nesta quarta-feira (27) a plataforma americana, que, até o momento, se baseava nas declarações dos criadores para identificar os vídeos gerados por IA.

"Se um criador não indicar se utilizou IA ou não, mas nossos sistemas detectarem um uso significativo de IA realista, aplicaremos um rótulo automaticamente", destacou a empresa em uma postagem no blog.

Diante da chegada das ferramentas de inteligência artificial generativa, o Youtube havia tomado as primeiras medidas em 2024, pedindo aos criadores que declarassem quando utilizassem IA.

Com este novo sistema automatizado, os criadores continuarão tendo a possibilidade de contestar a rotulagem de seus vídeos em caso de detecção incorreta, afirmou o Youtube.

Além disso, a plataforma indicou que esta rotulagem não afetará seu algoritmo de recomendações.

Outras plataformas e redes sociais também enfrentam o aumento em massa de conteúdos gerados por IA, às vezes difíceis de identificar devido ao rápido avanço dessa tecnologia.

No final de abril, a plataforma de streaming de áudio Spotify apresentou um novo rótulo, "Verified by Spotify", que indica que o artista ou grupo é provavelmente humano e não um avatar de inteligência artificial.

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