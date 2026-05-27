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YouTube automatiza detecção de conteúdos criados por inteligência artificial

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Repórter
27/05/2026 13:23

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O YouTube passará a detectar e rotular automaticamente os conteúdos criados por inteligência artificial (IA), anunciou nesta quarta-feira (27) a plataforma americana, que, até o momento, se baseava nas declarações dos criadores para identificar os vídeos gerados por IA.

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"Se um criador não indicar se utilizou IA ou não, mas nossos sistemas detectarem um uso significativo de IA realista, aplicaremos um rótulo automaticamente", destacou a empresa em uma postagem no blog.

Diante da chegada das ferramentas de inteligência artificial generativa, o Youtube havia tomado as primeiras medidas em 2024, pedindo aos criadores que declarassem quando utilizassem IA.

Com este novo sistema automatizado, os criadores continuarão tendo a possibilidade de contestar a rotulagem de seus vídeos em caso de detecção incorreta, afirmou o Youtube.

Além disso, a plataforma indicou que esta rotulagem não afetará seu algoritmo de recomendações.

Outras plataformas e redes sociais também enfrentam o aumento em massa de conteúdos gerados por IA, às vezes difíceis de identificar devido ao rápido avanço dessa tecnologia.

No final de abril, a plataforma de streaming de áudio Spotify apresentou um novo rótulo, "Verified by Spotify", que indica que o artista ou grupo é provavelmente humano e não um avatar de inteligência artificial.

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mng/mch/vmt/mab/an/rm/aa

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