Nova York e Nova Jersey abrem investigação sobre venda de ingressos para Copa do Mundo

Os procuradores-gerais de Nova York e Nova Jersey anunciaram, nesta quarta-feira (27), a abertura de uma investigação "sobre as práticas de venda de ingressos da Fifa" para a Copa do Mundo de 2026, que começa em 11 de junho.

"Reportagens recentes indicam que os torcedores podem ter sido induzidos ao erro sobre a localização dos assentos que compraram e que as declarações públicas da Fifa, assim como o processo de venda de ingressos, podem ter contribuído para os aumentos exorbitantes de preços", afirmaram os procuradores-gerais em um comunicado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pel/eml/raa/dr/aa