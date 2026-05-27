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Nova York e Nova Jersey abrem investigação sobre venda de ingressos para Copa do Mundo

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Repórter
27/05/2026 12:47

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Os procuradores-gerais de Nova York e Nova Jersey anunciaram, nesta quarta-feira (27), a abertura de uma investigação "sobre as práticas de venda de ingressos da Fifa" para a Copa do Mundo de 2026, que começa em 11 de junho. 

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"Reportagens recentes indicam que os torcedores podem ter sido induzidos ao erro sobre a localização dos assentos que compraram e que as declarações públicas da Fifa, assim como o processo de venda de ingressos, podem ter contribuído para os aumentos exorbitantes de preços", afirmaram os procuradores-gerais em um comunicado.

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pel/eml/raa/dr/aa

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