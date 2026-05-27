Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Casa Branca classifica como 'total invenção' o projeto de acordo anunciado na TV iraniana

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/05/2026 12:23

compartilhe

SIGA

A Casa Branca criticou duramente, nesta quarta-feira (27), um suposto projeto de acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio, divulgado pela televisão estatal iraniana, e o classificou como uma "total invenção". 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A reportagem iraniana citou um rascunho de memorando de entendimento (MOU, na sigla em inglês) que, segundo afirmou, incluía um compromisso dos EUA de suspender o bloqueio naval contra o Irã e retirar suas forças da região do Golfo. 

"Esta reportagem da mídia controlada pelo Irã não é verdadeira, e o MOU que eles 'transmitiram' é uma total invenção. Ninguém deve acreditar no que a mídia estatal iraniana está publicando. FATOS IMPORTAM", declarou a Casa Branca na rede X.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aue-dk/jz/nn/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua guerra ira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay