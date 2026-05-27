México e Estados Unidos iniciam negociações formais para uma revisão do T-MEC

O México e os Estados Unidos iniciaram negociações formais sobre o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC) nesta quarta-feira (27), em meio a pressões tarifárias do governo de DonaldTrump.

O Secretaria de Economia mexicana anunciou em comunicado "a primeira rodada formal de negociações em preparação para a revisão conjunta do tratado", do qual o Canadá também participa.

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