Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Julgamento de Duterte por crimes contra a humanidade começará em 30 de novembro

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/05/2026 12:12

compartilhe

SIGA

O ex-presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, enfrentará seu julgamento por crimes contra a humanidade perante o Tribunal Penal Internacional (TPI) em 30 de novembro, anunciou nesta quarta-feira (27) a presidente do tribunal.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Duterte, de 81 anos, enfrenta três acusações de crimes contra a humanidade. Os promotores alegam sua participação em pelo menos 76 assassinatos cometidos entre 2013 e 2018 durante sua "guerra contra as drogas".

O ex-mandatário será o primeiro ex-chefe de Estado asiático a ser julgado pelo TPI, tribunal responsável por processar indivíduos pelos piores crimes do mundo, como crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

A promotoria havia solicitado que o julgamento começasse em 30 de novembro e destacou que espera chamar entre 60 e 70 testemunhas durante o processo.

"Estou disposta a aceitar o pedido da promotoria", declarou a juíza Joanna Korner.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ric/mab/jvb/rm/aa

Tópicos relacionados:

filipinas narcotrafico paises-baixos tpi tribunal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay