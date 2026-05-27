Zelensky pede a Trump mais munição para defesa aérea

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, solicitou aos Estados Unidos mais munição para seus sistemas de defesa aérea Patriot, visando neutralizar mísseis balísticos russos, segundo um documento visto pela AFP nesta quarta-feira (27).

Pioneira em sistemas de interceptação de drones, a Ucrânia depende quase que exclusivamente de seus aliados ocidentais para a defesa aérea contra mísseis russos.

No entanto, a guerra no Oriente Médio agravou a escassez de munição para defesa aérea, visto que os aliados dos EUA na região a têm utilizado amplamente para conter ataques iranianos.

Em uma carta datada de 26 de maio e endereçada ao presidente dos EUA, Donald Trump, Zelensky solicita assistência para "garantir essa ferramenta vital para a proteção contra o terrorismo russo", especificamente os mísseis Patriot.

Um alto funcionário da presidência ucraniana disse à AFP que encontrar munição para os sistemas de defesa aérea é "complicado".

"É simplesmente difícil encontrar mísseis agora, quando há tantos outros pedidos no Golfo e em outros lugares semelhantes", disse a fonte.

O pedido surge poucos dias depois de um dos piores ataques combinados com mísseis e drones lançados contra Kiev desde a invasão russa da Ucrânia, há mais de quatro anos.

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