Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Estátua gigante de Messi na Índia será retirada por motivos de segurança

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/05/2026 10:31

compartilhe

SIGA

Uma estátua gigante do astro Lionel Messi, inaugurada na Índia para celebrar a visita do argentino no ano passado, está "balançando com o vento" e será retirada, declarou nesta quarta-feira (27) à AFP uma autoridade de Calcutá. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A instabilidade da estátua, de 21 metros de altura e cor dourada, que mostra Messi levantando a taça da Copa do Mundo, obrigou as autoridades locais a fixá-la ao chão com algumas cordas. 

A estátua foi inaugurada durante a turnê 'GOAT' de Messi pela Índia em dezembro do ano passado.

Sharadwat Mukherjee, deputado estadual de Bengala Ocidental, afirmou à AFP que a estátua não é segura: "Observamos que a estátua balança com o vento".

Nesta quarta-feira, operários amarraram cordas à estátua para evitar sua queda sobre uma estrada muito movimentada.

"A remoção se mostrou mais fácil de dizer do que de fazer", declarou Mukherjee. "Estamos planejando remover a estátua na primeira oportunidade possível".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str-pjm/lga/mcd/avl/fp/aa

Tópicos relacionados:

arg fbl ind

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay