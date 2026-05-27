Estátua gigante de Messi na Índia será retirada por motivos de segurança
Uma estátua gigante do astro Lionel Messi, inaugurada na Índia para celebrar a visita do argentino no ano passado, está "balançando com o vento" e será retirada, declarou nesta quarta-feira (27) à AFP uma autoridade de Calcutá.
A instabilidade da estátua, de 21 metros de altura e cor dourada, que mostra Messi levantando a taça da Copa do Mundo, obrigou as autoridades locais a fixá-la ao chão com algumas cordas.
A estátua foi inaugurada durante a turnê 'GOAT' de Messi pela Índia em dezembro do ano passado.
Sharadwat Mukherjee, deputado estadual de Bengala Ocidental, afirmou à AFP que a estátua não é segura: "Observamos que a estátua balança com o vento".
Nesta quarta-feira, operários amarraram cordas à estátua para evitar sua queda sobre uma estrada muito movimentada.
"A remoção se mostrou mais fácil de dizer do que de fazer", declarou Mukherjee. "Estamos planejando remover a estátua na primeira oportunidade possível".
