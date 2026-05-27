Valor do grupo sul-coreano de chips SK hynix supera 1 trilhão de dólares
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O valor de mercado da fabricante sul-coreana de chips de memória SK hynix ultrapassou nesta quarta-feira (27) a marca de um trilhão de dólares (5,03 trilhões de reais), impulsionado pela intensa demanda global por hardware de computação para alimentar as ferramentas de inteligência artificial (IA).
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O novo marco da SK hynix foi estabelecido pouco depois da rival Samsung Electronics, cujo valor de mercado também superou um trilhão de dólares neste mês, o que aumentou a frustração entre seus funcionários, que alcançaram um acordo com a direção para receber bônus significativos e evitar uma greve.
As ações da SK hynix, que fornece memória avançada de alta largura de banda para a Nvidia, a gigante de semicondutores de IA do Vale do Silício, subiram mais de 11% nas negociações desta quarta-feira.
A nova avaliação transforma a empresa em um dos três grupos de um trilhão de dólares na Ásia, ao lado da Samsung e da fabricante taiwanesa de chips por contrato TSMC, segundo a agência Bloomberg.
Governos e empresas de tecnologia em todo o mundo estão investindo centenas de bilhões de dólares em centros de dados de IA capazes de treinar e executar ferramentas como chatbots, geradores de imagens e agentes.
Os investimentos provocaram um boom vertiginoso nos negócios das empresas que fabricam os microchips de silício usados para processar enormes quantidades de dados nestas instalações.
Em abril, a SK hynix anunciou uma disparada de quase 400% do lucro líquido, atingindo um recorde histórico no primeiro trimestre graças ao boom da IA.
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