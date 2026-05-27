Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Incêndio em supermercado kosher em Londres

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/05/2026 06:17

compartilhe

SIGA

Um incêndio afetava nesta quarta-feira (27) um supermercado kosher no bairro londrino de Golders Green, recentemente alvo de ataques contra a comunidade judaica, informou a imprensa britânica. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os bombeiros confirmaram o incêndio "em um edifício de três andares, que inclui uma loja no térreo e apartamentos nos andares superiores", sem, no entanto, especificar a natureza do estabelecimento comercial.

As causas do incêndio são desconhecidas. As autoridades informaram que quase 100 bombeiros e 15 veículos foram mobilizados. 

Os bombeiros recomendaram à população que evite a área enquanto trabalham para controlar as chamas. 

O incidente ocorre após uma série de ataques incendiários contra sinagogas e locais comunitários nos últimos meses em Golders Green e seus arredores, no norte de Londres, onde mora uma importante população judaica.

A região também foi cenário, no fim de abril, de um ataque com faca contra dois homens judeus. 

Um grupo relativamente desconhecido vinculado ao Irã, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), reivindicou a responsabilidade por quase todos os incidentes, segundo o SITE Intelligence Group. 

Em resposta, a polícia de Londres criou uma nova equipe para proteger a comunidade judaica da capital, integrada inicialmente por 100 agentes adicionais. 

Um porta-voz da polícia afirmou que os agentes estavam no local do incêndio nesta quarta-feira "ajudando os bombeiros com o fechamento de ruas e a retirada de moradores". 

"Felizmente, não foram relatados feridos", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jj/giv/ahg/pb/fp

Tópicos relacionados:

gb incendio religiao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay