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Guarda Revolucionária iraniana considera retomada da guerra com EUA improvável

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AFP
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Repórter
27/05/2026 06:05

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Um comandante da Guarda Revolucionária iraniana afirmou nesta quarta-feira (27) que a probabilidade de retomada das hostilidades com os Estados Unidos é baixa, embora Teerã esteja preparado para qualquer eventualidade. 

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"A possibilidade de guerra é baixa devido à fraqueza do inimigo", disse Mohammad Akbarzadeh, vice-diretor político da Marinha da Guarda Revolucionária, citado pela agência de notícias Tasnim.

Ele acrescentou que as forças do país estão plenamente preparadas em caso de hostilidades, "com os carregadores repletos".

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rkh-mz/avl/ahg/fp

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