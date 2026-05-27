Bombardeio americano deixa um morto no Pacífico

Uma pessoa morreu e duas ficaram à deriva no mar depois que o Exército americano bombardeou na terça-feira (26) o que chamou de uma "embarcação do narcotráfico", informou o Comando Sul dos Estados Unidos (SOUTHCOM).

"Um narcoterrorista do sexo masculino morreu durante a ação e houve dois sobreviventes", escreveu o SOUTHCOM, responsável pelas operações militares dos Estados Unidos na região, na rede social X.

A mensagem acrescenta que a Guarda Costeira dos Estados Unidos foi notificada para ativar o sistema de busca e resgate para os sobreviventes.

Esta foi a operação mais recente das forças americanas na região nos últimos meses e elevou o número de mortos a pelo menos 193 na campanha dos Estados Unidos, segundo um levantamento da AFP.

Em sua publicação, o SOUTHCOM afirma que a embarcação atacada era "operada por organizações designadas como terroristas" e "transitava por rotas de narcotráfico conhecidas no Pacífico Oriental" para o tráfico de drogas.

O Exército americano lançou a operação "Southern Spear" no início de setembro do ano passado.

O presidente Donald Trump insiste que os Estados Unidos estão, na prática, em guerra com os cartéis de drogas que operam a partir da América Latina. Mas seu governo não apresentou provas conclusivas de que as embarcações atacadas estavam envolvidas no tráfico de drogas.

Especialistas em direito internacional e grupos de defesa dos direitos humanos afirmam que os ataques poderiam constituir execuções extrajudiciais, já que aparentemente tiveram entre seus alvos civis que não representam uma ameaça imediata para os Estados Unidos.

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