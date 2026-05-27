Desmatamento da Amazônia brasileira caiu em 2025 a seu menor nível em seis anos

O desmatamento no Brasil, inclusive na Amazônia, caiu no ano passado para seu nível mais baixo desde 2019, segundo um relatório divulgado nesta quarta-feira (27) pela rede de monitoramento MapBiomas.

Em todo o país, a área desmatada em 2025 ficou pela primeira vez abaixo da barreira de um milhão de hectares, com uma redução de mais de 20% em relação ao ano anterior.

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