Desmatamento da Amazônia brasileira caiu em 2025 a seu menor nível em seis anos
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O desmatamento no Brasil, inclusive na Amazônia, caiu no ano passado para seu nível mais baixo desde 2019, segundo um relatório divulgado nesta quarta-feira (27) pela rede de monitoramento MapBiomas.
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Em todo o país, a área desmatada em 2025 ficou pela primeira vez abaixo da barreira de um milhão de hectares, com uma redução de mais de 20% em relação ao ano anterior.
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