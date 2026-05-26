Incidente químico em fábrica deixa vítimas nos EUA

Um vazamento em um tanque químico de uma fábrica no estado de Washington, noroeste dos Estados Unidos, causou mortes e deixou várias pessoas gravemente feridas, informaram autoridades nesta terça-feira (26).

Um tanque que continha uma substância conhecida como "licor branco" se rompeu em uma instalação industrial da Nippon Dynawave Packaging Company, em Longview, informaram em comunicado a empresa e o Departamento de Bombeiros.

"Informações preliminares indicam que a ruptura resultou em feridos graves. Autoridades também podem confirmar que houve mortes relacionadas ao incidente", acrescentaram, sem citar números.

Segundo o comunicado, o incidente não representa uma ameaça imediata à população. Citando os Bombeiros, o jornal The Seattle Times informou que havia dez feridos: nove funcionários da empresa e um bombeiro.

O licor branco é uma solução altamente alcalina que contém hidróxido de sódio e sulfeto de sódio. Ele é usado para decompor lascas de madeira nas etapas iniciais da fabricação de papel.

Subsidiária da japonesa Nippon Paper Group, a Nippon Dynawave Packaging publicou em seu site que produz 8 bilhões de embalagens individuais por ano, para abastecer clientes em várias partes do mundo.

O incidente em Washington ocorreu após 16.000 pessoas receberem uma ordem de evacuação no Condado de Orange, na Califórnia, devido ao superaquecimento de um tanque contendo produtos químicos voláteis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

hg/des/pr/mel/ic/am-lb