Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Mirassol perde para Lanús (1-0) e passa e 2º do grupo na Libertadores

Publicidade
Carregando...
AG
Andres GUEVARA
AG
Andres GUEVARA
Repórter
26/05/2026 21:39

compartilhe

SIGA

O Mirassol foi derrotado pelo Lanús por 1 a 0 nesta terça-feira (26), em Buenos Aires, e deixou escapar a liderança do Grupo G da Copa Libertadores, avançando às oitavas de final na segunda posição.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O único gol da partida no Estádio Ciudad de Lanús saiu dos pés do volante Agustín Medina, que recebeu na área e bateu cruzado no canto direito do goleiro Alex Muralha aos 21 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Mirassol, que chegou para a sexta e última rodada da fase de grupos já classificado e na liderança da chave, acabou sendo ultrapassado pela LDU, que em jogo simultâneo em Quito venceu o boliviano Always Ready por 3 a 2, com dois gols do atacante brasileiro Deyverson.

LDU e Mirassol terminaram ambos com 12 pontos e empatados nos critérios de confronto direto e saldo de gols, mas os equatorianos ficaram com a liderança pelo número de gols marcados (8 contra 7).

O Lanús, por sua vez, ficou em terceiro com 9 pontos e vai disputar o playoff de acesso às oitavas de final da Copa Sul-Americana, enquanto o Alawys Ready (3 pontos) terminou na lanterna do grupo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ag/raa/cb

Tópicos relacionados:

2026 fasegrupos fbl libertadores

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay