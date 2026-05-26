Mirassol perde para Lanús (1-0) e passa e 2º do grupo na Libertadores
O Mirassol foi derrotado pelo Lanús por 1 a 0 nesta terça-feira (26), em Buenos Aires, e deixou escapar a liderança do Grupo G da Copa Libertadores, avançando às oitavas de final na segunda posição.
O único gol da partida no Estádio Ciudad de Lanús saiu dos pés do volante Agustín Medina, que recebeu na área e bateu cruzado no canto direito do goleiro Alex Muralha aos 21 minutos do primeiro tempo.
Com o resultado, o Mirassol, que chegou para a sexta e última rodada da fase de grupos já classificado e na liderança da chave, acabou sendo ultrapassado pela LDU, que em jogo simultâneo em Quito venceu o boliviano Always Ready por 3 a 2, com dois gols do atacante brasileiro Deyverson.
LDU e Mirassol terminaram ambos com 12 pontos e empatados nos critérios de confronto direto e saldo de gols, mas os equatorianos ficaram com a liderança pelo número de gols marcados (8 contra 7).
O Lanús, por sua vez, ficou em terceiro com 9 pontos e vai disputar o playoff de acesso às oitavas de final da Copa Sul-Americana, enquanto o Alawys Ready (3 pontos) terminou na lanterna do grupo.
