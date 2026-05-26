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Polônia e Reino Unido chegam a acordo de defesa

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Repórter
26/05/2026 18:43

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A Polônia e o Reino Unido celebraram nesta terça-feira (26) um acordo de defesa para ampliar a cooperação entre esses aliados da Otan diante das ameaças, principalmente as provenientes da Rússia.

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O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, anunciou que a assinatura do acordo será realizada na quarta-feira e classificou o momento como "histórico".

Seu par britânico, Keir Starmer, descreveu o pacto como "o maior avanço em matéria de defesa e segurança com a Polônia em uma geração".

O acordo de segurança e defesa abre caminho para a realização de exercícios militares conjuntos e o intercâmbio de informações, além de abranger a cooperação em cibersegurança e segurança sanitária, segundo o governo polonês.

Starmer afirmou que o pacto permitirá aos dois países "enfrentar as ameaças de segurança modernas, que podem ser menos visíveis, mas nem por isso menos perigosas".

"Nosso trabalho conjunto manterá a segurança de nossos países nos próximos anos", acrescentou.

A Polônia, Estado-membro da União Europeia, faz fronteira a leste com a Rússia, Belarus e Ucrânia, o que transforma o país em um foco de instabilidade, assinalou Tusk.

Consequentemente, os pactos de defesa da Polônia com os países europeus, junto com sua aliança com os Estados Unidos, foram concebidos para garantir a "segurança total", acrescentou.

A Polônia, o país mais populoso do flanco oriental da Otan, é o que mais gasta com defesa dentro da aliança, quase 5% de seu PIB somente neste ano.

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sw-cla/yad-phz/dga/cr/am

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