Sinner estreia com vitória tranquila e vai à 2ª rodada de Roland Garros

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, iniciou de forma impecável sua busca pelo último título de Grand Slam que falta em sua carreira, ao derrotar sem grandes dificuldades o francês Clément Tabur (N.171) na primeira rodada de Roland Garros nesta terça-feira (26).

Sinner fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-3 e 6-4, em duas horas e oito minutos na quadra Philippe Chatrier.

Franco favorito ao título com a ausência do atual bicampeão, o espanhol Carlos Alcaraz, o italiano de 24 anos emendou sua 30ª vitória consecutiva após os títulos nos Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madri e Roma este ano.

Nesta terça-feira, ele não deu trégua a Tabur, acertando oito aces, 40 winners e com cinco break points convertidos.

"Estou muito feliz por estar de volta aqui. É um lugar muito, muito especial", disse Sinner após o triunfo.

"Os jogos de primeira rodada nunca são fáceis, mas é ainda mais especial começar o torneio em uma sessão noturna", acrescentou.

O francês, que participou do torneio a convite dos organizadores, foi calorosamente aplaudido pelo público nas tribunas toda vez que conseguia marcar um ponto contra o número 1 do mundo.

Na segunda rodada de Roland Garros, Sinner vai enfrentar o argentino Juan Manuel Serúndolo (N.56).

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