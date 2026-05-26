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Hakimi e Brahim Díaz lideram lista de convocados do Marrocos para Copa de 2026

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Repórter
26/05/2026 17:43

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O técnico da seleção do Marrocos, Mohamed Ouahbi, revelou nesta terça-feira (26) a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026, tendo Achraf Hakimi e Brahim Díaz como os destaques da equipe. 

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Ouahbi, nomeado há três meses, manteve a base do elenco que disputou a Copa Africana de Nações entre dezembro passado e janeiro, incluindo o goleiro Yassine Bounou, o zagueiro Noussair Mazraoui, os meio-campistas Neil El Aynaoui e Bilal El Khannouss, e o atacante Ayoub El Kaabi. 

Na defesa, ele optou por um jogador experiente, Nayef Aguerd, apesar da ausência deste dos gramados nas últimas semanas, após ter passado por uma cirurgia. 

A lista de convocados também conta com jovens talentos chamados pela primeira vez por Ouahbi para seus dois primeiros amistosos à frente dos 'Leões do Atlas', em março: o zagueiro Issa Diop e o meio-campista Samir El Mourabet. 

O jovem franco-marroquino Ayoub Bouaddi, que decidiu em meados de maio representar o Marrocos, também foi convocado.

"O processo de seleção ocorreu em um período muito curto. Tive apenas uma fase de treinamentos em março, na qual nos baseamos fortemente", afirmou o técnico durante uma coletiva de imprensa em Salé, nas proximidades da capital Rabat.

Este anúncio acontece ao término de uma fase inicial de preparação de cinco dias, que reuniu um elenco ampliado de 28 jogadores. 

O Marrocos, semifinalista da Copa do Mundo do Catar há quatro anos, fará sua estreia em 13 de junho contra o Brasil, no confronto de maior destaque do Grupo C, que conta também com Escócia e Haiti.

- Lista dos 26 convocados da seleção marroquina: 

- Goleiros: Yassine Bounou (Al-Hilal/ASA), Munir El Kajoui (RS Berkane/MAR), Ahmed Reda Tagnaouti (FAR RAbat/MAR).

-Defensores: Noussair Mazraoui (Manchester United/ING), Anas Salah-Eddine (PSV Eindhoven/HOL), Youssef Bellammari (Al Ahly/EGI), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/FRA), Zakaria El Ouahdi (KRC Genk/BEL), Nayef Aguerd (Olympique de Marsella, FRA), Chadi Riad (Crystal Palace/ING), Redouane Halhal (KV Malinas/BEL), Issa Diop (Fulham/ING). 

- Meio-campistas: Samir El Mourabet (Strasbourg/FRA), Ayoub Bouaddi (Lille/FRA), Neil El Aynaoui (Roma/ITA), Sofyan Amrabat (Betis/ESP), Azzedine Ounahi (Girona/ESP), Bilal El Khannouss (Stuttgart/ALE), Ismaël Saibari (PSV Eindhoven/HOL). 

- Atacantes: Abdesamad Ezzalzouli (Betis/ESP), Chemsdine Talbi (Sunderland/ING), Soufiane Rahimi (Al-Ain/UAE), Ayoub El Kaabi (Olympiacos/GRE), Brahim Díaz (Real Madrid/ESP), Yassine Gessim (Strasbourg/FRA), Ayoube Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Frankfurt/ALE).

- Reservas: El Mehdi Al Harrar (Raja Casablanca/MAR), Amine Sbai (Angers/FRA), Marwane Saadane (Al-Fateh/ASA).

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isb-kao/anr/pm/ma/aam/cb

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