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KTM vende motos que superam limites de emissões e ruídos

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Repórter
26/05/2026 17:43

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A fabricante de motocicletas austríaca KTM vende na Europa veículos que superam os limites de emissões e ruído permitidos, revela uma investigação jornalística internacional divulgada nesta terça-feira (26).

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Para realizar esse trabalho, do qual dez veículos de comunicação participaram, incluindo o jornal francês Le Monde, jornalistas conversaram com concessionárias em diversos países europeus, entre eles a Áustria. 

"As concessionárias KTM em toda a Europa vendem motocicletas off-road modificadas, que os clientes levam para casa em condições ilegais", apontou a rede austríaca ORF.

"A KTM entrega motocicletas com restrições às suas concessionárias, mas inclui na caixa as peças necessárias para a conversão. As concessionárias alteram a moto e fazem ajustes no software da KTM", explicou.

A investigação foi coordenada pela organização de proteção a denunciantes Climate Whistleblowers. "É provável que grande parte das milhares de motocicletas enduro KTM registradas não estejam aptas a circular", mencionou a ORF.

Esses veículos excedem os limites de emissões aplicáveis para a homologação em estrada, e são muito mais ruidosos do que o permitido, segundo a rede austríaca.

A KTM considera que a responsabilidade recai sobre o comprador, uma vez que as mudanças na configuração de fábrica são feitas "a pedido expresso do cliente" e se destinam "ao uso em competição".

A autoridade reguladora de transportes alemã abriu uma investigação e declarou que, "se forem detectadas violações das normas", tomará medidas "contra os operadores econômicos implicados", destacou a ORF.

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jza/dga/cr/lb/am

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