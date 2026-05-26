Dembélé e Hakimi retornam aos treinos do PSG

AFP
26/05/2026 16:58

Ousmane Dembélé e Achraf Hakimi retornaram aos treinos coletivos do Paris Saint-Germain nesta terça-feira (26), quatro dias antes da final da Liga dos Campeões contra o Arsenal, em Budapeste, anunciou o clube francês.

Dembélé, vencedor da Bola de Ouro em 2025, e Hakimi aparecem nas imagens do treino do dia, publicadas pelo PSG nas redes sociais.

O atacante francês se recuperou de uma pancada na panturrilha direita sofrida durante o último jogo da Ligue 1 contra o Paris FC, no dia 17 de maio.

Dembélé havia declarado na semana passada à emissora RMC que sua substituição no meio da partida foi apenas uma precaução, e pessoas próximas a ele indicaram à AFP que ele estaria "100%" pronto para a final.

Por sua vez, Hakimi superou uma lesão na coxa direita, sofrida durante o jogo de ida da semifinal da Champions contra o Bayern de Munique, em 28 de abril, mas o PSG confiava em sua recuperação antes da final em Budapeste.

O lateral marroquino ficou várias semanas afastado depois de sofrer uma entorse no tornozelo em novembro do ano passado.

Ambos são pilares da equipe francesa, atual campeã europeia, que tentará defender o título no próximo sábado, a partir das 13h (horário de Brasília).

