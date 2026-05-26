EUA sob pressão máxima contra Paraguai e Turquia no Grupo D da Copa do Mundo

Carregando o peso de ser anfitriã, a seleção dos Estados Unidos, comandada pelo técnico argentino Mauricio Pochettino, não pode falhar no Grupo D da Copa do Mundo de 2026, que também conta com Paraguai, Turquia e Austrália.

O 'Team USA' não enfrenta nenhuma grande potência ou ex-campeã, mas seus três adversários também possuem credenciais sólidas para disputar uma vaga nas oitavas de final.

O Paraguai retorna à principal competição do futebol mundial após uma ausência de 16 anos, que remonta à África do Sul 2010, sob o comando de outro treinador argentino, Gustavo Alfaro.

ESTADOS UNIDOS

. Participações: 11. Melhor resultado: terceiro lugar (1930). Ranking da Fifa: 16º

. Técnico: Mauricio Pochettino (Argentina)

Com seu prestigioso currículo no futebol europeu, Pochettino tem a missão de garantir que os Estados Unidos cativem sua torcida local durante esta Copa do Mundo. O ex-técnico do Tottenham e do Paris Saint-Germain foi a contratação de maior destaque da nação anfitriã após o encerramento da turbulenta passagem de Gregg Berhalter. Pochettino, de 54 anos, vivenciará sua primeira Copa do Mundo como treinador, tendo atuado anteriormente no torneio de 2002, na Coreia do Sul e no Japão, como zagueiro.

. Destaque: Christian Pulisic

O atacante do Milan é a figura mais conhecida em um elenco sem grandes estrelas. O 'Capitão América' já foi o destaque da seleção dos EUA na Copa do Mundo de 2022, no Catar, onde a equipe foi eliminada nas oitavas de final pela seleção holandesa. Agora em sua terceira temporada na Serie A, o ex-atacante do Chelsea viu seu desempenho cair até perder sua vaga de titular no time 'rossonero'.

PARAGUAI

. Participações: 8. Melhor Resultado: quartas de final (2010). Ranking da Fifa: 40º

. Técnico: Gustavo Alfaro (Argentina)

Após duas décadas comandando clubes argentinos, Alfaro se especializou em conduzir seleções sul-americanas à Copa do Mundo. Ele classificou o Equador para o Mundial do Catar em 2022, onde a equipe foi eliminada na fase de grupos, e agora almeja dar um passo além com o Paraguai, uma seleção ausente do torneio desde a edição da África do Sul em 2010. O único passo em falso do argentino de 63 anos foi sua breve passagem pela Costa Rica, a qual deixou em 2024, após apenas nove meses, para assumir o comando do Paraguai.

. Destaque: Julio Enciso

O meia-atacante foi apontado como uma futura estrela do futebol paraguaio desde o momento em que estreou na primeira divisão, aos 15 anos, seguido por sua estreia na seleção principal, aos 17. Após três temporadas no Brighton, foi negociado em 2025 com o francês Strasbourg, com a opção de dar o salto para o Chelsea, clube que pertence ao mesmo conglomerado empresarial.

TURQUIA

. Participações: 2. Melhor resultado: terceiro lugar (2002). Ranking da Fifa: 22ª

. Técnico: Vincenzo Montella (Itália)

Artilheiro prolífico em seus tempos de jogador, Montella, de 51 anos, priorizou a organização defensiva ao longo de sua já extensa carreira como treinador, a qual inclui passagens por Roma, Fiorentina, Sampdoria, Milan e Sevilla. Após uma breve, porém bem-sucedida, passagem pelo Adana Demirspor, da Turquia, ele assumiu o comando da seleção turca em 2023. Montella revitalizou o elenco, conduzindo a equipe a uma campanha sólida na Euro 2024, onde ficou muito perto de chegar às semifinais, e garantindo sua primeira vaga na Copa do Mundo desde 2002, conquistada por meio da repescagem europeia.

. Destaque: Arda Güler

Com apenas 21 anos, Güler busca exibir todo o seu talento no maior palco do futebol, após uma temporada de altos e baixos no Real Madrid. Em meio a escândalos e a um jejum de títulos no gigante espanhol, Güler superou com sucesso a desafiadora transição de promessa a titular. Na seleção turca, ele se destaca como o símbolo de uma geração promissora que inclui outras joias, como Kenan Yildiz.

AUSTRÁLIA

. Participações: 6. Melhor resultado: oitavas de final (2006 e 2022). Ranking da Fifa: 27ª

. Técnico: Tony Popovic (Austrália)

Como zagueiro, Popovic fez parte do elenco comandado por Guus Hiddink que chegou às oitavas de final na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Em 2024, ele substituiu Graham Arnold, o mesmo técnico que também conduziu a Austrália às oitavas de final no Catar, em 2022.

. Destaque: Mathew Ryan

O veterano goleiro do Levante, da Espanha, será o capitão dos 'Socceroos' em sua quarta Copa do Mundo.

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