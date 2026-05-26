Rayo Vallecano e Crystal Palace fazem duelo de novatos pelo título da Conference League

O Rayo Vallecano enfrenta o Crystal Palace nesta quarta-feira (27) em uma histórica final da Conference League, que reúne dois estreantes no cenário europeu.

Em Leipzig, o Rayo busca conquistar o segundo e mais importante troféu em seus 102 anos de história, após o título da segunda divisão espanhola em 2018.

"Acho que ainda não temos plena consciência do que conquistamos, e acredito que levará algum tempo para conseguirmos assimilar isso com clareza", disse o técnico do Rayo, Íñigo Pérez, em entrevista aos veículos de mídia da Uefa.

A equipe, oriunda de um humilde bairro operário no sudeste de Madri, não disputava uma competição europeia desde sua eliminação nas quartas de final da Copa da Uefa, em 2001.

O Rayo tem a oportunidade de coroar uma temporada magnífica, na qual garantiu a oitava colocação na LaLiga, um resultado que assegura uma inédita sexta campanha consecutiva na elite do futebol espanhol.

O time está prestes a dar um grande passo adiante, superando, ao mesmo tempo, a turbulência que perdura há anos entre seu presidente, Raúl Martín Presa, e a torcida do clube.

- Times com mais gols marcados -

Nas estações de metrô que percorrem o bairro madrilenho, faixas de incentivo foram instaladas, e telões gigantes serão montados no estádio para que os torcedores que não puderam viajar a Leipzig possam acompanhar a partida.

Na cidade alemã, o Rayo enfrentará a equipe com o melhor ataque desta edição da terceira competição de clubes mais importante do continente, somando um total de 25 gols.

O Rayo foi a segunda equipe mais prolífica, marcando três gols a menos do que seus adversários ingleses, mas demonstrando grande contundência em todas as suas linhas.

"Sinceramente, não nos considero os favoritos. O Rayo tem tido um desempenho muito bom em suas últimas oito partidas e, em um jogo único, tudo pode acontecer", disse à Radio Marca o atacante espanhol do Crystal Palace, Yeremy Pino.

"Fala-se muito sobre orçamentos ou valores de elenco, mas, no fim das contas, tudo se resume a onze contra onze, e é preciso deixar tudo em campo", acrescentou Pino, que foi recentemente convocado para a seleção da Espanha para a Copa do Mundo de 2026.

Segundo o site especializado Transfermarkt, o Rayo Vallecano tem um valor de mercado de 95 milhões de euros (R$ 557 milhões na cotação atual), enquanto o Crystal Palace ultrapassa os 500 milhões de euros (R$ 2,93 bilhões).

A equipe inglesa chega altamente motivada após alcançar uma final em apenas sua segunda participação de um torneio europeu, a primeira desde sua participação na extinta Copa Intertoto, em 1998.

- Fim de ciclo -

O Crystal Palace busca dar continuidade à grande fase dos últimos dois anos sob o comando do técnico austríaco Oliver Glasner, que anunciou sua saída após o encerramento da temporada.

"Encerrar esta jornada de mais de dois anos com mais um troféu, com o primeiro título europeu da história do Crystal Palace, seria incrível", afirmou Glasner.

O técnico austríaco conduziu a equipe à glória no ano passado, garantindo seu primeiro título da FA Cup e a Community Shield, além de classificá-la para a Liga Europa.

No entanto, como os proprietários do clube inglês são também acionistas do Lyon, a equipe foi obrigada a mudar de competição, em conformidade com os regulamentos da Uefa referentes à multipropriedade de clubes.

O Crystal Palace se viu, assim, na Conference League e agora espera adicionar esse troféu à sua galeria. Para isso, conta com o atacante Ismaila Sarr, artilheiro do torneio.

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