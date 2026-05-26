Israel afirma ter atacado novo chefe do braço armado do Hamas em Gaza

Israel anunciou que atacou o novo chefe do braço armado do movimento islamista palestino Hamas, Mohammed Odeh, em um bombardeio em Gaza nesta terça-feira (26), alguns dias depois de que seu predecessor morreu em uma ofensiva semelhante no território palestino.

O Exército lançou o bombardeio em Gaza sob a diretriz do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e do ministro da Defesa, Israel Katz, informou o chefe de governo em um comunicado conjunto com o titular da Defesa.

Segundo o comunicado, Mohammed Odeh é um dos mentores do ataque do Hamas de 7 de outubro em Israel.

Odeh foi nomeado chefe das Brigadas Ezzedine al Qasam depois que seu predecessor, Ezzedine Al Hadad, morreu em um bombardeio neste mês.

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