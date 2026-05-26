"Cuba está vivendo um momento histórico muito grave", afirma escritor Leonardo Padura

O escritor cubano Leonardo Padura afirmou nesta terça-feira (26) que seu país "está vivendo um momento histórico muito grave", no qual tudo pode acontecer, inclusive "a pior das opções": uma operação militar dos Estados Unidos.

Cuba, sob embargo americano desde 1962, enfrenta uma profunda crise econômica, além de frequentes apagões, situação agravada pelo bloqueio energético de Washington desde janeiro e por outras medidas.

Os Estados Unidos aumentaram ainda mais a pressão sobre a ilha ao acusar neste mês o ex-presidente Raúl Castro em um caso que remonta a 1996. Havana considera isso um pretexto para justificar uma invasão militar.

"Cuba está vivendo um momento histórico muito grave, no qual qualquer coisa pode acontecer", afirmou Padura, durante um evento no Instituto Cervantes de Paris para apresentar a edição em francês de seu livro "Ir até Havana".

"Sobre a mesa estão todos os cenários: desde a famosa fórmula de O Leopardo, de mudar tudo para que nada mude, até a pior das opções: uma opção militar americana", apontou o escritor de 70 anos.

Questionado sobre uma eventual invasão militar dos Estados Unidos, o autor residente em Cuba e conhecido por seus romances policiais protagonizados pelo detetive Mario Conde considerou isso "um ato de consequências imprevisíveis".

"Em essência, Cuba não é a Venezuela, o que torna mais imprevisível o que possa acontecer", acrescentou Padura, que desejou que seja finalmente "a palavra diálogo" a prevalecer, "com as mudanças que sejam possíveis, que sejam necessárias".

"Cuba precisa que muitas coisas mudem, mas não porque coloquem uma arma na cabeça do governo cubano", e sim porque isso seja pedido pela "sociedade", opinou o escritor.

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