Trump diz que seu check-up anual correu 'perfeitamente'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (26) que "tudo correu perfeitamente" em seu check-up médico anual, poucos dias antes de seu aniversário de 80 anos.

Este é o terceiro exame médico a que o presidente republicano se submete desde que retornou à Casa Branca. Trump realizou os exames no Hospital Militar Nacional de Walter Reed, perto de Washington.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jz/mar/aa