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Trump diz que seu check-up anual correu 'perfeitamente'

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AFP
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Repórter
26/05/2026 14:09

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (26) que "tudo correu perfeitamente" em seu check-up médico anual, poucos dias antes de seu aniversário de 80 anos. 

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Este é o terceiro exame médico a que o presidente republicano se submete desde que retornou à Casa Branca. Trump realizou os exames no Hospital Militar Nacional de Walter Reed, perto de Washington.

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jz/mar/aa

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