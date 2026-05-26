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Atual campeã, Coco Gauff estreia com vitória em Roland Garros

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Repórter
26/05/2026 13:56

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A tenista americana Coco Gauff, número 4 do mundo e atual campeã de Roland Garros, iniciou sua campanha pelo bicampeonato no torneio de Paris nesta terça-feira (26) com uma vitória tranquila em sets diretos sobre sua compatriota Taylor Townsend (75ª do ranking), com parciais de 6-4 e 6-0. 

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Finalista do WTA 1000 de Roma, onde foi derrotada pela ucraniana Elina Svitolina (7ª do ranking) há pouco mais de uma semana, a americana de 22 anos começou a partida mostrando um certo nervosismo, o que lhe custou uma quebra de serviço logo no início. 

No entanto, após empatar o primeiro set em 3 a 3, Gauff engrenou e atropelou Townsend, permitindo que a adversária vencesse apenas mais um game no restante da partida, um game conquistado justamente no saque da oponente, em um momento em que Gauff poderia ter fechado o set mais cedo.

Na segunda rodada, Gauff, que derrotou a bielorrussa Aryna Sabalenka na final do Grand Slam de saibro do ano passado, vai enfrentar a egípcia Mayar Sherif (129ª).

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aco/mcd/an/aam/aa

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