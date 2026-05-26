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Trump convoca seu governo em Camp David para discutir sobre Irã

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AFP
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Repórter
26/05/2026 12:09

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convocou seu gabinete para uma reunião incomum na quarta-feira (27) na residência presidencial de Camp David, a cerca de 110 quilômetros de Washington, informou um funcionário da Casa Branca à AFP. 

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A escolha deste retiro isolado nas montanhas de Maryland, que Trump raramente visita, reflete a natureza delicada das discussões. 

Segundo o New York Post, os principais temas da reunião são o Irã e a economia. 

Trump afirmou no sábado que um acordo com Teerã para encerrar a guerra no Oriente Médio estava próximo, mas que as negociações continuavam complicadas, e alertou que poderia retomar os ataques contra o Irã.

Camp David já foi palco de importantes iniciativas diplomáticas lideradas pelos EUA, incluindo os acordos de 1978 entre Israel e Egito, durante o governo do presidente Jimmy Carter, e uma fracassada cúpula israelense-palestina em 2000, durante a presidência de Bill Clinton. 

Trump, no entanto, tem sido um visitante raro desta residência presidencial secundária. Ele esteve lá apenas duas vezes durante seu segundo mandato. 

A primeira ocorreu poucos dias antes de os Estados Unidos lançarem ataques contra o programa nuclear iraniano, em junho de 2025. 

Durante seu primeiro mandato (2017-2021), Trump afirmou ter cancelado uma cúpula planejada com líderes talibãs em Camp David após um ataque contra as forças americanas.

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dk/jz/nn/aa

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