Cerca de 50 países denunciam na ONU as 'ameaças' da Rússia contra diplomatas na Ucrânia
compartilheSIGA
Quase 50 países e a União Europeia denunciaram, nesta terça-feira (26), as "recentes ameaças" de Moscou contra diplomatas credenciados em Kiev, em um comunicado divulgado pelo representante da Ucrânia nas Nações Unidas, Andriy Melnyk.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A Rússia declarou na segunda-feira que planeja lançar novos bombardeios contra Kiev e reiterou seu apelo para que estrangeiros e diplomatas deixem a cidade.
"Condenamos (...) as recentes ameaças feitas pela Rússia contra instituições diplomáticas e embaixadas em Kiev. Isso é algo que não podemos tolerar", disse o representante ucraniano a jornalistas na sede da ONU em Nova York.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
pel/rh/pno/nn/mar/aa