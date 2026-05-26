Gigante do petróleo BP demite seu presidente por 'preocupações' com sua conduta

A gigante britânica do petróleo BP anunciou, nesta terça-feira (26), a demissão "com efeito imediato" de seu presidente, Albert Manifold, devido a "graves preocupações" relacionadas com sua governança e sua "conduta".

A decisão de demitir o presidente da empresa foi tomada após uma votação "por unanimidade" de seu conselho administrativo.

"O conselho ficou surpreso e decepcionado ao saber da existência de problemas de supervisão no tema de governança e conduta que considera inaceitáveis", explicou Amanda Blanc, uma das administradoras citadas no comunicado, que não deu detalhes dos atos criticados de Manifold.

Após a demissão, as ações da empresa caíram mais de 6% no meio do dia, após terem recuado quase 10% imediatamente após o anúncio.

Manifold, de 63 anos, tinha assumido a presidência do conselho administrativo em 1º de outubro passado no lugar do norueguês Helge Lund, no âmbito de uma ampla reestruturação interna, após uma tentativa desastrosa de adotar políticas mais ecológicas.

Uma nova diretora-executiva, a americana Meg O'Neill, assumiu o cargo no começo de abril com a missão de implementar um plano de recuperação para o grupo.

A gigante britânica, cujos resultados ficaram para trás nos últimos anos frente aos de seus concorrentes, viu seu lucro anual cair 86% em 2025 — após terem subido bruscamente um ano antes -, puxados pela redução dos preços do petróleo e por um pesado ônus vinculado à transição energética.

Após chegar ao cargo, Meg O'Neill teve que enfrentar durante a assembleia-geral anual um duro revés de parte dos acionistas, que rejeitaram duas soluções consideradas um retrocesso na transparência, especialmente em relação à sua estratégia climática.

Por sua vez, Manifold, que anteriormente foi diretor-geral da gigante irlandesa de materiais de construção CRH entre 2014 e 2024, já tinha enfrentado uma advertência pessoal, quando a resolução sobre sua eleição recebeu mais de 18% votos contrários.

O administrador Ian Tyler foi nomeado pelo conselho para assumir o cargo interinamente até a nomeação do sucessor de Manifold.

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