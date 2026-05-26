Trump realiza exame médico anual a poucos dias do seu 80º aniversário

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizou, nesta terça-feira (26), seu exame médico anual, poucos dias antes de completar 80 anos.

Trump, republicano e o presidente mais idoso já empossado, se vangloriou reiteradamente de seu vigor mental e físico em comparação com seu antecessor democrata, Joe Biden.

O exame médico e odontológico de Trump foi realizado no Hospital Militar Walter Reed, perto de Washington, onde o mandatário chegou por volta das 8h50 no horário local (9h50 no horário de Brasília), segundo constatou um jornalista da AFP que viajava na comitiva presidencial.

Alguns observadores destacaram que, às vezes, Trump dá sinais de sonolência em atos públicos, e, no passado, veículos de comunicação já mostraram fotos de suas mãos com pequenos hematomas.

Membros de seu gabinete, como o secretário de Estado, Marco Rubio, insistem, por sua vez, que Trump mantém um ritmo de trabalho muito intenso para um chefe de Estado de sua idade.

Após o check-up, Trump tem várias reuniões de política interna e de estratégia na agenda, com a guerra no Irã como principal ponto da ordem do dia.

A Casa Branca costuma divulgar um resumo dos exame físicos do presidente em questão de horas ou dias, mas o grau de detalhamento oferecido fica inteiramente a seu critério.

Trump completará 80 anos em 14 de junho e comemorará com uma luta de artes marciais mistas do UFC nos jardins da Casa Branca, com milhares de convidados.

O presidente passou por dois exames médicos no ano passado, um agendado em abril e uma visita não anunciada ao hospital em outubro, que desencadeou novas especulações.

No verão passado, a Casa Branca revelou que Trump havia sido avaliado por inchaço nas pernas e diagnosticado com insuficiência venosa crônica, uma condição comum em que válvulas defeituosas nas veias permitem que o sangue acumule, provocando inchaço, cãibras e alterações na pele.

Trump já explicou que toma aspirinas diariamente, o que reduz a coagulação sanguínea, segundo médicos.

Isso poderia explicar os pequenos hematomas em suas mãos.

Após o exame de outubro, Trump disse que uma ressonância magnética realizada durante a visita mostrou que sua saúde cardiovascular era "excelente".

Seu médico, o capitão da Marinha dos Estados Unidos, Sean Barbabella, escreveu em uma carta divulgada então pela Casa Branca que a idade cardíaca de Trump "resultou ser aproximadamente 14 anos menor do que sua idade cronológica".

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