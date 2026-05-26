Exército israelense pede para evacuar importante cidade do sul do Líbano

O Exército israelense instou, nesta terça-feira (26), os moradores de Nabatiyeh, cidade do sul do Líbano, a evacuarem a cidade prevendo novos ataques contra o grupo pró-Irã Hezbollah.

O alerta surge um dia depois de o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ter ameaçado intensificar os ataques para "esmagar" o Hezbollah, enquanto as perspectivas de um acordo iminente entre os Estados Unidos e o Irã parecem estar diminuindo.

"Vocês devem evacuar suas casas imediatamente e se deslocar para o norte do rio Zahrani", disse o porta-voz militar de língua árabe, Avichay Adraee, aos moradores de Nabatiyeh, a grande cidade do sul, nesta terça-feira.

Em grande parte abandonada desde o início da guerra entre Israel e o Hezbollah, em 2 de março, a cidade continua sendo bombardeada, apesar do cessar-fogo que entrou em vigor em 17 de abril.

Ao mesmo tempo, novos ataques israelenses atingiram várias localidades no sul, incluindo a região de Tiro, segundo a Agência Nacional de Informação (NNA, oficial).

Na segunda-feira, as ordens de evacuação para Tiro desencadearam pânico e um êxodo entre os moradores restantes da cidade, segundo um correspondente da AFP.

Também houve bombardeios na noite de segunda-feira no leste do Líbano, particularmente na cidade de Machghara, segundo a NNA.

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