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Ataque israelense em Gaza deixa 5 mortos, segundo a Defesa Civil

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AFP
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Repórter
26/05/2026 09:05

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Um ataque israelense de drone matou cinco pessoas na região central da Faixa de Gaza nesta terça-feira (26), segundo um hospital e a Defesa Civil do território palestino.

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"Cinco mártires e vários feridos foram levados para o hospital após um ataque de drone israelense contra um grupo de civis a leste de Al Maghazi", informou a Defesa Civil, uma organização de primeiros socorros que opera sob a autoridade do movimento islamista Hamas. 

O Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, em Deir al-Balah, confirmou ter recebido cinco corpos. 

O exército israelense, contactado pela AFP, indicou que estava analisando esses relatos. 

Israel e Hamas se acusam mutuamente de violar quase diariamente o cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro de 2025, após dois anos de guerra.

Pelo menos 890 palestinos morreram desde então, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, cujos números são considerados confiáveis pela ONU. 

O exército israelense relatou cinco mortes entre seus soldados durante o mesmo período. 

As restrições impostas à mídia e o acesso limitado a Gaza impedem a AFP de verificar de forma independente o número de vítimas ou de cobrir livremente os combates.

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az/cgo/apz/mab/avl/aa

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