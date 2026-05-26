Vários mortos em colisão entre trem e ônibus escolar na Bélgica
Quatro pessoas, incluindo duas crianças, morreram nesta terça-feira (26) na Bélgica em uma colisão entre um trem e um ônibus escolar, afirmou o vice-primeiro-ministro Maxime Prévot.
"Esta manhã, ocorreu uma colisão trágica em Buggenhout entre um trem e um ônibus escolar. Quatro pessoas perderam a vida, incluindo duas crianças", escreveu a autoridade na rede social X.
