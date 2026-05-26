Acidente entre ônibus escolar e trem na Bélgica provoca várias mortes
Várias pessoas morreram nesta terça-feira (26) no norte da Bélgica na colisão entre um ônibus escolar, no qual viajavam muitas crianças, e um trem, informaram à AFP fontes oficiais.
"Há mortos", disse à AFP uma fonte próxima ao caso, sem divulgar um balanço.
A porta-voz da Polícia Federal belga, An Berger, informou ao canal VRT que a bordo do veículo escolar estavam sete crianças, o motorista e um acompanhante.
O incidente aconteceu em uma passagem de nível na localidade de Buggenhout, ao norte de Bruxelas.
