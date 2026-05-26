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EUA reativa aliança Quad com Índia, Austrália e Japão

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AFP
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Repórter
26/05/2026 06:35

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Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão anunciaram nesta terça-feira (26) novos projetos de cooperação em questões marítimas e de minerais críticos, o que representa a reativação da aliança Quad, um fórum observado com desconfiança pela China. 

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O secretário de Estado americano, Marco Rubio, participou de uma reunião com seus homólogos do bloco em Nova Délhi, 10 dias após uma visita de Estado amistosa do presidente Donald Trump a Pequim, durante a qual ele falou com entusiasmo sobre a colaboração das duas potências como um "G2". 

O conceito, no entanto, gera preocupação entre os aliados de Washington.

No encontro, Rubio afirmou que o Quad é integrado por países "que compartilham valores sólidos — democracias fortes e vibrantes — e que também estão comprometidos com muitos dos mesmos conceitos no que diz respeito ao desenvolvimento econômico e têm muitos interesses alinhados".

O secretário disse que as quatro potências trabalharão juntas em duas iniciativas marítimas: uma que combina capacidades de vigilância e outra que fornecerá informações em tempo real ao tráfego comercial. 

Pela primeira vez, a ministra das Relações Exteriores da Austrália, Penny Wong, declarou que o Quad estava cooperando para apoiar o desenvolvimento portuário de Fiji, uma nação insular crucial no Pacífico Sul, onde a China faz um grande esforço para obter maior influência.

Rubio afirmou que o Quad também intensificará os esforços para garantir o fornecimento de minerais críticos, um setor essencial para a tecnologia de ponta no qual o governo Trump recorreu à diplomacia com seus aliados, preocupado com o domínio da China.

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sct/pjm/mtp/arm/fp

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