Países do Golfo 'não servirão mais de escudo para bases americanas', afirma líder supremo iraniano

O líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, advertiu nesta terça-feira (26) que os países da região não poderão servir no futuro como plataforma segura para as bases dos Estados Unidos, em um comunicado divulgado pela televisão estatal.

"O que está claro é que as engrenagens do tempo não voltarão atrás e que os países da região não servirão mais de escudo para as bases americanas", afirmou Khamenei, que não aparece em público desde que foi designado em março para suceder seu pai, Ali Khamenei, assassinado em 28 de fevereiro no primeiro dia da ofensiva de Israel e dos Estados Unidos.

Em seu comunicado, divulgado por ocasião da festividade muçulmana do Sacrifício (Eid al Adha), Khamenei afirmou que os Estados Unidos estão perdendo influência no Golfo, "afastando-se a cada dia que passa do 'status' que tinham".

O comunicado foi divulgado enquanto Irã e Estados Unidos prosseguem com as negociações para tentar alcançar um acordo que acabe com a guerra, iniciada em 28 de fevereiro e que se espalhou por toda a região.

Um frágil cessar-fogo está em vigor desde 8 de abril.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que Teerã e Washington alcançaram entendimentos sobre muitas questões no âmbito de suas conversações sobre um acordo para encerrar a guerra, mas advertiu que um acordo ainda não é iminente.

Nesta terça-feira, a Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, afirmou que derrubou um drone americano e disparou contra outras aeronaves que tentavam entrar no espaço aéreo do país, sem especificar quando aconteceram os incidentes.

Em um comunicado, a Guarda fez uma advertência "contra qualquer violação do cessar-fogo pelo exército agressor dos Estados Unidos" e afirmou que "considera legítimo e seguro seu direito a uma resposta recíproca".

Na segunda-feira, o Comando Central dos Estados Unidos afirmou que suas forças atacaram locais de lançamentos de mísseis no sul do Irã e embarcações que tentavam instalar minas, apesar do cessar-fogo.

O Irã não confirmou oficialmente o ataque americano, mas a imprensa estatal noticiou explosões na cidade portuária de Bandar Abbas, sem revelar a origem.

Mojtaba Khamenei, 56 anos, sucedeu o pai, Ali Khamenei, que morreu nos primeiros ataques dos Estados Unidos e de Israel em 28 de fevereiro, que desencadearam ataques de represália de Teerã em toda a região.

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